GRAZIANI, Mi piacerebbe Castrovilli al Torino. Calcio...

L'ex viola Ciccio Graziani ha parlato della possibile ripresa del calcio italiano e della Fiorentina. Queste le sue parole: "Campionato nell'anno solare? Ci sono tante idee, ma se si potesse riprendere il campionato a fine maggio e finirlo i primi di agosto sarebbe il massimo. Centri sportivi? Alcune società sono avvantaggiate perché hanno centri dei bellissimi e straordinari, ma un po' in tutta Serie A non ci sono grandi problemi. Regola delle 5 sostituzioni? In eccellenza ci sono già, non si avvantaggia nessuno. Se una squadra è più forte lo è anche con 3 sostituzioni. Ricorsi? Ci sono società come Benevento che potrebbero reclamare la possibilità di andare in A o il Monza in B. Ognuno tira l'acqua al proprio mulino. Lotito? Non comanda il calcio ma esprime il suo pensiero, dato che ha la possibilità di arrivare ad un traguardo storico. Finendo la stagione avremo dei verdetti. Coppe Europee? Se riprendono i campionati, si potrebbero giocare entro la fine di agosto, in modo da ricominciare a settembre la prossima stagione. Torino? Può fare di più. Mi auguro possa mantenere lo zoccolo duro, ha molti giovani interessanti che potrebbero dare una mano a questa squadra. A centrocampo mi piacerebbe Castrovilli. Calcio dilettantistico? E' il vero motore del nostro movimento calcistico, è così grande che è difficile da rimettere in piedi. Per la ripartenza se ne riparlerà a settembre".