GRAZIANI, Cedere Chiesa un vantaggio. Hall of Fame...

Francesco Graziani, ex giocatore della Fiorentina, ha parlato così del momento dei viola: "Mi hanno comunicato che presto entrerò a far parte dell'Hall of Fame della Fiorentina, sono felice e penso di aver lasciato un bel ricordo. Gli anni che ho trascorso qua sono stati belli e questo è un riconoscimento che mi fa veramente piacere. Tornando al campo, il Verona è una squadra molto attenta difensivamente e collaudata, ma sicuramente alla portata dei viola quindi, dopo Cagliari, serve migliorare l'approccio alla partita nei primi tempi. Chiesa? La sua cessione andrebbe a favore di tutti e anche del club che potrebbe così investire sul mercato. Non penso che in estate siano arrivate offerte concrete a Commisso. Vlahovic? L'avrei fatto giocare di più, la Fiorentina avrà bisogno di un centravanti altrimenti gli avversari prendono le misure".