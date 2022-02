GRAZIANI, Cabral ha le movenze giuste: vi spiego

L’ex attaccante viola Ciccio Graziani ha parlato dei temi d’attualità in casa Fiorentina: “Già due anni fa era da prendere Piatek. L’anno scorso era già stato preso, poi vennero fuori 2 milioni di commissioni che non si sa a chi dovevano andare, così Commisso, che non è uno stupido, bloccò tutto. Ma è un buon giocatore, i numeri in Italia gli danno più che ragione. Adesso il polacco, che era abituato a giocare in coppia, dovrà lavorare da solo lì in mezzo con due esterni che si accentrano. E vi dirò che, dobbiamo avere un po’ di pazienza, ma Cabral è un altro attaccante che ci farà divertire. Ha le movenze giuste, deve solo “acclimatarsi” ma farà benissimo a Firenze. È un ragazzo perbene che si impegna sempre, bisogna dargli tempo per capire i movimenti e le situazioni. Contro la Lazio ha avuto la sfortuna di prendere una palla di testa perfetta, invece la doveva prendere male per sbagliare. Credo che Italiano lo voglia preservare e dargli la chance giusta”.