GRAZIANI, Amrabat può sostituire Torreira. Jovic...

Si è così espresso sui diversi temi che toccano la Fiorentina l'ex attaccante Francesco Graziani: "Mi piacerebbe vedere Jovic a Firenze. È un giocatore vero con tanto carattere e qualità. Però non so se faccia al caso della Fiorentina. Io continuo a vedere meglio un Belotti oppure Joao Pedro".

Sul possibile sostituto di Torreira: "Le ultime prestazioni di Amrabat sono state convincenti. Invece per quanto riguarda Milenkovic secondo me il sostituto potrebbe essere tranquillamente Quarta. Con la nazionale ha giocato benissimo, bisogna dargli fiducia".

Su Milinkovic-Savic del Torino: "Ho visto ottime prestazioni anche da lui. Ovviamente non è il profilo che ci si aspettava, sarebbe un altro "usato sicuro". Comunque se arrivasse secondo me il titolare sarebbe ancora Terracciano. A logica si dovrebbe andare su un portiere giovane, magari pagato un po' ma che possa restare a lungo".