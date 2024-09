GONZALEZ, Sono contento. Vlahovic troppo forte

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'ex numero 10 della Fiorentina Nico Gonzalez è intervenuto ai microfoni di SkySport nel pre partita dell'esordio in Champios League della Juventus contro il PSV Eindhoven. Di seguito le sue parole alla prima gara nella massima competizione europea per club: "Sono molto contento, non vedo l'ora che inizi la partita e godermela. Abbiamo un'idea chiara, sappiamo che loro sono una squadra forte. Li abbiamo studiati nei video.

Dobbiamo fare quello che abbiamo fatto finora che ha portato risultati positivi. Bisogna continuare così, questa è la strada. Vlahovic è troppo forte, io devo fare assist perché lui poi sa cosa fare. Siamo arrivati qui con il lavoro, dobbiamo continuare così".