GONZALEZ, Felice per il debutto in Champions e la vittoria

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo un avvio in chiaroscuro in campionato, l'ex viola Nico Gonzalez si è sbloccato con la nuova maglia, quella della Juventus, in un palcoscenico importante come quello della Champions League, segnando il gol del momentaneo tre a zero su assist di un altro ex viola, Dusan Vlahovic. Queste le parole dell'attaccante bianconero sul proprio profilo Instagram: "Molto felice per il debutto in Champions e la grande vittoria, grazie a tutti i tifosi!! Forza Juve!"