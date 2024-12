GOLLINI, Dopo l'infortunio è in bilico già a gennaio

FirenzeViola.it

L'ex portiere viola Pierluigi Gollini, approdato in prestito dall'Atalanta al Genoa in estate ha fin qui collezionato solo sette presenze ed ha incassato 15 gol chiudendo solo una gara da imbattuto. A metà ottobre infatti un infortunio all'anca ha tenuto il portiere ferrarese fuori a lungo dando la possibilità di tornare in auge a Nicola Leali. Nonostante il ritorno a disposizione Gollini non ha più trovato spazio con l'ex Ascoli e Perugia che è diventato il titolare. Per questo motivo, riporta l'edizione odierna de Il Secolo XIX, adesso la sua posizione potrebbe essere in bilico, già a gennaio.