GODIN, La carriera di Gio Simeone è in ascesa

Nella lunga intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, il difensore del Cagliari Diego Godin parla anche dei suoi compagni di squadra, a partire da Giovanni Simeone, figlio del Cholo suo allenatore all'Atletico Madrid ed ex attaccante della Fiorentina: "Il Cholo ora posso definirlo un amico. Mi ha dato e insegnato tanto. Sono cresciuto. Giovanni ha tanta forza di volontà e l’atteggiamento giusto. La sua carriera è in ascesa. Nandez? La sua forza è il cuore, in campo lascia tutto. Può fare tutto, dategli solo lo spazio per correre. Pereiro ha una qualità: fa gol. In Olanda ne ha fatti tanti, qui bisogna capire che conta di più vincere un duello, un contrasto, un recupero difensivo rispetto a una giocata di qualità".