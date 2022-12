GERSON, Si complica l'addio dall'OM: richieste alte

Il suo addio all'Olympique Marsiglia, complice qualche screzio avuto con Igor Tudor, sembrava praticamente scontato. Invece, Gerson non ha ancora fatto le valigie e non è riuscito a trovare una nuova sistemazione: i due club interessati all'ex centrocampista di Roma e Fiorentina, ovvero Flamengo e Siviglia, non hanno accettato le richieste dei francesi, che continuano a valutare il giocatore circa 20 milioni. Una cifra giudicata troppo alta per quello che ad oggi è una riserva, un elemento fuori dal progetto tecnico.