GALLI, Spostare l'Europeo scelta giusta. Ho dubbi...

L'ex portiere della Fiorentina, Giovanni Galli, ha parlato del momento e della situazione che sta vivendo il calcio in Italia. Questo quello che ha detto: "Spostare l'Europeo per permettere ai campionati di concludersi è la cosa giusta, non ci voleva un genio per capirlo. Non sono ottimista ed ho paura sul fatto che tra un mese o due si possano rimettere 50mila persone in uno stadio anche solo per far giocare una partita. Il pericolo reale di questo virus non è stato ancora compreso e fatico a pensare che tra due settimane possa ricominciare la vita normale come se niente fosse successo".