GALLI, Montella e Pradè bene insieme. Adesso...

L'ex portiere della Fiorentina, Giovanni Galli, ha parlato della situazione attuale in casa viola. Ecco ciò che ha detto: "Quando è arrivato Commisso ho subito pensato al calcio in America che è sì risultati, ma anche spettacolarizzazione. Ha confermato Montella in diretta tv da New York: è un passo importante per i viola che non hanno certo la risonanza che possono avere Juventus, Inter o Milan. Piano piano Commisso vuole fare in modo di dare una dimensione sempre più internazionale al club gigliato. Montella? Lui e Pradè hanno fatto molto bene a Firenze e non può essere tutto dimenticato. Con la nuova proprietà si è ricreato entusiasmo e adesso Firenze ha voglia di sognare. Adesso spero solamente che a Montella venga concessa una squadra sul livello di quella che aveva nella sua prima esperienza alla Fiorentina”.