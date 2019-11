GALLI, Mercato? Servono rinforzi in difesa. Chiesa...

L'ex portiere della Fiorentina Giovanni Galli ha parlato dei temi più caldi in casa Fiorentina: "Non puoi vendere Chiesa e Milenkovic se vuoi dare vita ad un nuovo progetto e vuoi dare dei messaggi. Non penso che ciò sia nella testa di Commisso considerando che non ha mai parlato di plusvalenze. Io non metterei mai sul mercato giocatori come Castrovilli, Chiesa, Milenkovic e Sottil. Se poi il calciatore non vuole restare, allora è un altro discorso. Mercato di gennaio? Rafforzerei la difesa e il centrocampo. Essendo un anno di transizione non bisogna commettere errori".