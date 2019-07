GALLI, Lafont? È stato abbastanza presuntuoso

L'ex portiere viola Giovanni Galli si è così espresso su alcuni dei temi più attuali di casa Fiorentina: "Non è facile pensare di costruire una squadra tutta nuova quando sei arrivato da solo un mese. Probabilmente a Commisso servirebbe un anno, ma anche lui sa di non avere tutto questo tempo. Non mi aspetto grandi fuochi d'artificio, anche perché spesso si rischia di rimanere col cerino in mano. Preferisco piccoli passi in nome di una programmazione concreta, che sia anche condivisa. Penso a una Fiorentina in Europa, ma in due o tre anni: una crescita graduale. Lafont? Ha detto di aver avuto problemi con il preparatore (Rosalen Lopez, ndr) che però qui ha sempre fatto bene. Se però non è intenzionato a seguirne i metodi di lavoro, giusto andarsene. Credo che Lafont sia stato abbastanza presuntuoso: in Italia avrebbe potuto imparare di più che in Francia".