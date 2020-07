GALLI, Chiesa in difficoltà: prezzo ridimensionato

Giovanni Galli, ex portiere della Fiorentina, ha analizzato così la gara di ieri contro il Cagliari: "Le parole di Iachini su Chiesa? Tutti sappiamo che lui può dare di più e il tecnico sta cercando di difenderlo, sono parole di chi vuole bene al calciatore, al gruppo, parola da padre che vede un giovane in grande difficoltà. Resta da capire se sia dovuta a fattori mentali oppure fisici. Lui deve mantenere la serenità per aiutare la squadra perché ha una città che gli vuole bene altrimenti anche le sue estimatrici potrebbero avere dei dubbi ad investire per lui. Vedremo le offerte, ma il prezzo rischia di essere ridimensionato. Lui non se ne rende conto, ma per maturare deve riuscire a sbagliare il meno possibile la scelta negli ultimi 30 metri: gli manca questo ultimo passaggio".