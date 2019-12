GALLI, Capisco Commisso ma su Montella mi chiedo...

L'ex portiere della Fiorentina, Giovanni Galli, ha parlato della situazione viola. Queste le sue parole: "Capisco la decisione di Commisso, in un certo senso, di confermare Montella. In estate lo aveva detto ed ha mantenuto la propria parola. Il mio dubbio però è quale partita avrebbero fatto i viola se avessero avuto la rosa del Lecce. In una squadra normale il valore aggiunto è l'allenatore. I gigliati hanno due o tre giocatori eccellenti ed una rosa normale, ma Montella deve dare un'identità ed avere risultati. Se rimane lui andranno trovate altre risorse sul mercato, se viene un altro allenatore invece potrebbero essere Benassi o Zurkowski a dare quel qualcosa in più".