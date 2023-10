GALBIATI, Oggi saranno decisivi Quarta e Bonaventura

FirenzeViola.it

L'ex difensore di Lazio e Fiorentina, Roberto Galbiati, ha parlato a poche ore dal match tra capitolini e toscani a lalaziosiamonoi.it: "Per come pensano il calcio due allenatori, mi aspetto una partita anche divertente a livello di gioco. Ho molta stima di chi ha una vocazione offensiva a livello di proposta tattica, come Sarri e Italiano”.

Quali sono i calciatori che potrebbero maggiormente incidere?

“Da una parte Luis Alberto e tutto l’arsenale offensivo della Lazio, dall’altra Martinez Quarta e il finalmente ritrovato Jack Bonaventura”.