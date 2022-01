GALBIATI, Ikoné crossa come Pasquale Iachini

L'ex viola Roberto Galbiati parla così dei principali temi legati alla Fiorentina: "Ikone ha iniziato a far vedere cosa sa fare, mette dei cross che mi ricordano quelli di Pasquale Iachini. Secondo me siamo lì, eh: va sul fondo e mette dentro benissimo il pallone. Non è uno da trenta gol, di quelli che vanno doppia cifra di sicuro ogni anno però in fascia può giocare sia a destra, a piede invertito, che a sinistra a mettere i cross".

Di Biraghi che ne pensa?

"Non mi aspettavo una crescita così quest'anno, viste le ultime due annate ero convinto fosse in fase calante. Anche quando gli hanno dato la fascia da capitano non lo reputavo adatto e invece in questi mesi ha trovato consapevolezza nei propri mezzi, la fascia poi gli dà più responsabilità. Noi lombardi siamo noti per essere dei grandi lavoratori, l'ambiente ti dà una mentalità che rimane".

Torreira è il cervello.

"Mancava da tanti anni un giocatore così, che dia i tempi alla squadra. Sta tornando quello della Sampdoria, dove segnava anche qualche gol. Per il centrocampo viola è un pezzo importantissimo".

Troppi avversari in difficoltà per esaltarsi?

"Merito alla Fiorentina, anche se a Cagliari non troveremo una squadra così dismessa come il Genoa. Però bisogna togliersi la maschera: la Fiorentina, adesso, è in lotta per l'Europa".