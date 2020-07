GALBIATI, Firenze non è il Bronx: Ribery non esageri

L'ex difensore viola Roberto Galbiati ha parlato del momento della Fiorentina: "Le scelte di Iachini hanno stupito ma gli hanno dato ragione. La squadra a Parma è stata bene in campo e alla lunga abbiamo meritato di vincere. Contro il Cagliari si prospetta una partita bella, se riusciamo a vincerla ci togliamo i patemi d'animo. Ribery? Rispetto il giocatore, ma non è che siamo nel Bronx. Sono cose che succedono ovunque però decidere di andare via per un furto mi sembra esagerato. Come lo sono alcune chiacchiere sui social, perché bisogna anche rispettare l'animo delle persone, è accaduto anche a me".