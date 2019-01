GALBIATI, Edimilson inadatto da play. Muriel-Laurini...

L'ex viola Roberto Galbiati si è così espresso sul momento della Fiorentina, dopo il pareggio interno di ieri contro la Sampdoria: "Giocate come quelle viste fare da Muriel ieri non si vedevano da tanto tempo. Ma voglio far notare che erano a campo aperto, vorrei vederlo in area. Credo però che questo tridente lo vedremo spesso. Edimilson ha commesso un'ingenuità: a volte il ragazzo non capisce bene i momenti dell'azione. E così dicendo aggiungo che non è adatto a giocare da regista basso davanti alla difesa. Anche Hugo è così: fa buone partite e poi commette errori grossolani, come ha fatto anche col Parma. Cambio Muriel-Laurini? Capisco i tifosi, ma vedendo la partita alla tv si è visto Muriel girarsi e dire come se avesse finito le banane. Non è stato un cambio sbagliato ma una mossa conservativa, vista la stanchezza di Muriel. Non c'entra la paura per essere in dieci".