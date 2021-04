FUSER, Gol alla Juve indimenticabile. Vlahovic...

L'ex centrocampista viola Diego Fuser, che segnò alla Juventus esattamente trent'anni fa quando Roberto Baggio, da avversario, raccolse la sciarpa viola che fu gettata dagli spalti, ha ha ricordato le emozioni vissute: "Quella partita con la Juve fu una delle cose più importanti della mia carriera: decidere una partita così non si può dimenticare, alla fine della gara c'erano tutti i tifosi che mi ringraziavano. C'era una rivalità ancora più forte per il fatto di Baggio, non era un derby ma qualcosa di simile e importante per la gente di Firenze".

Si accorse che prima del rigore bianconero stava succedendo qualcosa?

"Corsi lì all'istante, pensavo lo tirasse Baggio, poi mi accorsi che si stava avvicinando De Agostini".

Come vede invece la Fiorentina attuale?

"E' stata una stagione travagliata, sono convinto che sia dipeso anche dal fatto che si è infortunato Ribery, un giocatore che fa la differenza. Mi auguro che i viola possano tornare ai livelli di sempre e ad essere protagonista".

Le incertezze di Commisso sono nate dal fatto che arriva da un calcio diverso?

"A tutti serve un po' di tempo per capire come funziona, penso che si circonderà di persone competenti che possano dargli le giuste indicazioni".

Qual è il suo giudizio su Dusan Vlahovic?

"Ma da giovani gli alti e i bassi ci sono per tutti. E' difficile trovare un ragazzo che non li ha, io stesso cominciai così: serve fare esperienza dando ai giovani la possibilità di migliorare e fare bene con pazienza. E senza dargli troppa pressione, perché chi ha talento poi esce fuori".