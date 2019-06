FREY, Scrive: "Grazie DV, in bocca al lupo Commisso"

Tramite il suo profilo Instagram, l'ex portiere viola Sebastien Frey ha scritto un post parlando della fine dell'era Della Valle e del passaggio della Fiorentina nelle mani di Rocco Commisso. Ecco quanto si legge: "È finito un ciclo, importante, con alti e bassi .... ho avuto il privilegio di far parte di un gruppo e una generazione che ha lasciato un segno indelebile a Firenze , grazie a Diego e Andrea che hanno creduto in noi ... perciò è doveroso ringraziarvi per quello che avete fatto per noi .... a questo punto voglio fare un grosso “ in bocca al lupo” al nuovo presidente COMMISSO per questa nuova avventura ... l’obbiettivo numero 1 e di riportare in alto questo colori".