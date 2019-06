FREY, Fossi in Chiesa resterei un altro anno

Sebastien Frey, grande ex portiere viola, a Sky Sport ha parlato anche di Fiorentina: “Commisso? Adesso vedremo di che pasta è fatto e quale sarà il suo progetto per la squadra viola. Chiesa? Fossi in lui rimarrei alla Fiorentina, farei un altro anno in viola con la fascia di capitano e poi, dopo un campionato da protagonista potrà cambiare. La scelta in ogni caso spetta a lui ed è giusto così”.