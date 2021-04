FREY, Coro su di me sarà una hit. Parata più bella...

L'ex-portiere viola Sebastien Frey, sempre attivo sui canali social e partecipe del momento della sua vecchia squadra, ha partecipato ad una diretta Twitch di Vitadabomber, durante la quale ha ripercorso la sua carriera e ricordato le sue prodezze migliori: "Le due parate più importanti per me sono quella nello spareggio con il Bologna per la permanenza in A, quando vestivo la maglia del Parma, e quella su Jagielka dell'Everton nella partita con la Fiorentina al Goodison Park; siamo arrivati ai rigori dopo 120 minuti di sofferenza, abbiamo segnato tutti i tiri dal dischetto ed io ho parato quello decisivo per la vittoria. Quel trionfo è stato sofferto ma meritato, il gruppo ha fatto la differenza. Frey ha parlato anche del famoso coro sui suoi capelli che i tifosi viola cantavano al Franchi, coro che presto potrebbe diventare una canzone:"Non posso anticipare niente, possosolodirvi che quest'estate quel coro sarà una hit, un tormentone".