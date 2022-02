FLACHI, Viola più imprevedibili senza DV. Piatek...

Francesco Flachi ha presentato la sfida della Fiorentina contro la Lazio. Intervistato nel corso del Pentasport, l'ex viola si è detto ottimista per il proseguio del campionato della squadra di Vincenzo Italiano: "Vlahovic sapeva che sarebbe stato ceduto, il punto era capire quando. Adesso spero che gli altri giocatori dimostrino che la Fiorentina non era solo Vlahovic, anche perché il gruppo c'è ed il gioco pure. Servirà grande motivazione per continuare a fare un gran campionato; senza il serbo davanti la Fiorentina potrebbe diventare un po' più imprevedibile. Penso che sabato sera e nelle prossime gare ci sarà Piatek come centravanti titolare visto che si allena da più tempo con la squadra rispetto a Cabral. Se Nico Gonzalez non ci sarà mi aspetto un tridente con Ikone e Callejon, due esterni che possono dare copertura contro una squadra forte come la Lazio di Sarri. Quello di sabato sera è uno scontro diretto, la testa di Italiano e dei suoi sarà solo su questa partita e non alla partita di Coppa Italia contro l'Atalanta".