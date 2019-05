FLACHI, Contestazione giusta. Chiesa e Veretout...

L'ex attaccante della Fiorentina, Francesco Flachi, ha parlato dei viola e del periodo difficile che stanno vivendo. Ecco quanto detto: "Montella? Anche lui pensava e sperava di fare meglio perché ha raccolto ben poco. Milan? Vado controcorrente dicendo che per i viola è più importante: serve dare un segnale e metterci la faccia dopo un periodo del genere. Contestazione? Non ci vedo niente di male perché è fatta civilmente e quindi è giusta. Senza tifosi sugli spalti tutto diventa più triste, l'indifferenza è la cosa più brutta nel calcio. I viola devono ottenere presto la salvezza dopodiché si penserà a programmare il futuro per ripartire. Bisognerà arrivare a giocare al Franchi sapendo quello che non è stato fatto quest'anno e molto dipenderà da chi arriverà e dalla sua mentalità. Chiesa? Un giocatore del genere ci sta che chieda di essere ceduto perché avrà altre ambizioni. La società per trattenerlo deve dargli delle garanzie. Veretout? Non è fondamentale per la Fiorentina, non ha mostrato tutto quello che poteva dare quest'anno: se va via lo fa da sconfitto".