FIRICANO, Vlahovic? Con l'Europa mai dire mai...

L'ex difensore viola Aldo Firicano ha fatto il punto sui principali temi di attualità di casa Fiorentina. Ecco le sue parole, a cominciare dal caso Vlahovic: "La cosa più importante è che la trattativa per il rinnovo del serbo non diventi un problema, che si risolva come una trattativa, chiamiamola così, moderna, ma non si arrivi a una rottura definitiva. Poi mai dire mai: se per esempio la Fiorentina a fine anno arrivasse a qualificarsi in Europa potrebbero anche cambiare le carte in tavola. Europa? Non vedo perchè non sognare, visto l’inizio del campionato".

"La gestione difensiva di Italiano? Innanzitutto bisogna analizzare la storia di Italiano da allenatore e quella dei difensori attuali della Fiorentina. Intanto non si può pretendere che sia tutto perfetto dio tre mesi dall’arrivo dell’allenatore. Poi bisogna capire che i difensori della Fiorentina ora stanno lavorando su dei movimenti che magari l’anno scorso non facevano, quindi qualche spazio in più in questo momento è normale che lo lascino. Mio fratello (nello staff tecnico di Italiano) mi ha detto che è stato affrontato molto il tema della copertura uno contro uno".