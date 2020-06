FIORE, Ad avercene di giocatori come Franck Ribery

L'ex centrocampista Stefano Fiore ha risposto a molte domande a Tmw Radio nel corso della trasmissione Stadio Aperto. In particolare ad una sulle carriere dei calciatori, tra cui quella di Ribery: "A me hanno fatto ritirare, è diverso (ride, ndr): se non trovi nessuno che ti vuole far giocare, ahimè, devi farti una domanda e darti una risposta. Il problema sono solo a volte delle valutazioni erronee fatte da qualcuno. Giocatori come Ribery, come Buffon, come Ibrahimovic e tanti altri, anche se per ovvie ragioni non hanno più la brillantezza, hanno qualità ed esperienza tale che in un calcio andato via via impoverendosi, permettono loro di poter giocare. Da un punto di vista fisico il calcio si è modificato negli anni, ma rimane il concetto che chi ha determinate qualità non invecchia. Ad avercene di Ribery, insomma... Per tanti giocatori che non hanno la sua grandezza o il suo passato è penalizzante, e penso a Montolivo: per me poteva continuare a giocare e come lui ce ne saranno tanti altri. Il punto è trovare chi ti dà fiducia e credito".