FATTORI, Il 4-3-2-1? Bonaventura può perdere lucidità

Fonte: LadyRadio

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

L'ex attaccante ed ex allenatore della Fiorentina Femminile Sauro Fattori ha parlato dei principali temi d'attualità in casa viola: "Il passaggio del modulo al 4-3-2-1? In un centrocampo a tre i due interni devono lavorare anche in posizione esterna, magari una soluzione del genere toglierebbe lucidità a Bonaventura. La prova ci sta e Italiano fa bene a testare tutte le opzioni. Rinforzi in difesa sulla destra? L'infortunio di Dodo è serio ma un innesto toglierebbe spazio a ragazzi interessanti come Kayode e Pierozzi. Se arrivasse un mestierante, mi aspetterei un prestito".