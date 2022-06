EX VIOLA, Vlahovic: "Per me esisteva solo la Juve"

In una lunga intervista rilasciata da Dusan Vlahovic al quotidiano inglese The Telegraph, l'attaccante serbo ha parlato anche degli scorsi mesi e del suo passaggio dalla Fiorentina alla Juventus: "Non sono stato mai molto vicino all'Arsenal. Magari il mio agente lo sapeva, ma io non ho mai parlano con nessuno a riguardo. Avevo solo un club in testa, la Juventus è la Juventus. Non c'è altro da dire. Ora mi sento onorato di indossare questa maglia. E' incredibile ogni volta che la vesto. Mi sono identificato col dna del club. E la personalità della Juventus coincide con la mia. Quando arrivi qui non ti arrendi mai, combatti sempre, fai sacrifici. E' assolutamente ciò che stavo cercando".