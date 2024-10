EX VIOLA, Pazzini: "A Firenze sono diventato il Pazzo"

FirenzeViola.it

Ospite ai microfoni di Radio Serie A, Giampaolo Pazzini, ex tra le tante anche di Fiorentina, Sampdoria, Milan e Inter, ha raccontato qualcosa in più sul suo periodo in viola: "A Firenze sono diventato il 'Pazzo'. Lì mi sono consacrato. Avevo già esordito in B e in A con l'Atalanta. A Firenze ho trovato una piazza esigente. Avevo vent'anni e facevo tutto con incoscienza, avevo la magia negli occhi e non capivo cosa mi stava succedendo. La prima annata fu particolare e l'impatto non fu facile, ci salvammo all'ultima giornata. Tornare nella mia terra è stato qualcosa di unico. Poi lì da ragazzino sono diventato giovanotto.

Sono cresciuto tanto, ho giocato più volte le coppe europee centrando anche la Champions. Ho giocato con campioni straordinari: uno era Toni, che è diventato come un fratello per me nell'anno in cui vinse la scarpa d'oro. Vederlo dal vivo era impressionante. Poi c'erano Liverani e Santanta, tanti altri campioni. Lì si era già alzata l'asticella. Da una squadra che voleva salvarsi siamo passati in poco tempo a un club che puntava all'Europa".