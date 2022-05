EX VIOLA, Norgaard miglior giocatore del Brentford

Premio individuale per un ex conoscenza viola: il norvegese Thers Norgaard ha vinto il premio come miglior giocatore della stagione del Brentford. Superati Christian Eriksen ed Ivan Toney nella preferenza dei tifosi dei biancorossi, che lo hanno votato come MVP di una stagione che ha visto la squadra inglese salvarsi con discreta tranquillità in Premier. Noorgard, che con la maglia della Fiorentina ha disputato solo 6 gare nella stagione 2018/19, ha vinto anche il premio dei compagni di squadra, pure loro decisi a sceglierlo come miglior giocatore dell'annata.