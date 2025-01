EX VIOLA, Camporese ricomincia dal Milan Futuro

FirenzeViola.it

© foto di Federico Gaetano

Vi ricordate di Michele Camporese? Promettente prodotto delle giovanili viola, il difensore classe '93 aveva debuttato a diciassette anni con la Fiorentina di Mihajlovic, stupendo tutti nel biennio 2010-12. Di lì in poi un numero imprecisato di infortuni e un progressivo calo per uno delle più grandi illusioni della storia recente viola. Dopo un pellegrinaggio infinito in Serie B - Cesena, Bari, Empoli, Benevento, Foggia, Pordenone, Reggina, Feralpisalò e Cosenza), l'ex promessa della Fiorentina ricomincia dalla Lega Pro. Dopo gli ultimi mesi vissuti da separato in casa a Cosenza, secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, il Milan Futuro farà firmare nella giornata di oggi il nuovo contratto al calciatore, valido fino al 2026 con opzione per la stagione ancora successiva.

Quello di Camporese sarebbe un altro innesto abbondantemente fuori età per la formazione lombarda, che sta però puntellando i vari reparti del campo con elementi che possano anche fare da guida ai ragazzi più giovani. Così che la corsa alla salvezza in Lega Pro non diventi un patema.