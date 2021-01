EX VIOLA, Bernardeschi rifiuta l'Herta Berlino. Ora...

Se Sami Khedira riveste il ruolo di atteso protagonista del mercato in uscita della Juventus in questa sessione di mercato, è molto probabile che non sia comunque l'unico. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, il club bianconero pare essere disposto ad ascoltare offerte anche per Adrien Rabiot e Federico Bernardeschi. Sul primo c'è l'interesse dello stesso Everton che segue anche il tedesco ex Real Madrid, mentre per l'esterno toscano potrebbe rientrare nell'operazione per portare Alejandro Gomez a Torino. Al momento però Bernardeschi ha palesato la volontà di non muoversi da Torino, rifiutando ogni possibilità, compresa quella legata all'Hertha Berlino.