Eraldo Pecci compie 70 anni: "È arrivato il momento di riflettere. Ho un po' di nostalgia"

L'ex centrocampista del Torino e della Fiorentina Eraldo Pecci compie oggi 70 anni. Il quotidiano TuttoSport ha deciso di celebrarlo intervistandolo e cercando di capire i suoi sentimenti in un'occasione tanto speciale. Queste le riflessioni dell'ex regista viola e granata: "Un po’ mi dà noia arrivare a 70, ma d’altra parte Groucho Marx diceva: 'più uno festeggia compleanni, più campa'. E allora, se lo diceva lui, io mi consolo così. Ci sono età nelle quali rifletti di più e altre di meno. Per me è arrivato il momento in cui cominciare a riflettere. Sono stato fortunatissimo, ho fatto il mestiere che più mi piaceva, in pratica è come se non avessi mai lavorato: mi sono sempre divertito. Il mondo va avanti, ma mi pare che invece vada indietro. E ogni tanto mi manca quel clima di serenità e divertimento di quando eravamo noi giovani, felici con poco. Vedo che quella semplicità manca oggi troppo spesso, attorno a me o nel mondo".

Nel raccontare la sua carriera Pecci parla anche dello scudetto perso con la Fiorentina nel 1982: "Lo sport non è solo cercare di vincere, è anche saper perdere facendo i complimenti all’avversario. Senza buttarti per rubare un rigore la volta dopo, ma cercando di migliorare tu. E ve lo dice uno che ha perso due scudetti con il Toro e la Fiorentina per un nulla".