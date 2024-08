DUNCAN, Un tempo per il ghanese in Utrecht-Venezia

FirenzeViola.it

Amichevole vittoriosa oggi per il Venezia di Eusebio Di Francesco. Il club lagunare ha battuto al Galgenwaard Stadion l'Utrecht padrone di casa per 2-1. A segno per la formazione arancioneroverde Doumbia prima e Lella poi. In campo per 45 minuti anche l'ex centrocampista della Fiorentina Alfred Duncan. Il mediano ghanese è entrato ad inizio ripresa. Venezia che sarà impegnato domenica 11 agosto in Coppa Italia contro il Brescia e poi in campionato controm la Lazio. Dopo la prima giornata contro la formazione capitolina i lagunari affronteranno poi al Franchi la Fiorentina di Palladino.