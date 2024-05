DONADEL, Viola in forma: può deciderla una sorpresa

Fonte: Radio Bruno

L'ex centrocampista della Fiorentina Marco Donadel ha parlato così della Fiorentina in vista della finale di Atene: "Faccio un grande in bocca al lupo alla Fiorentina. L'esperienza dell'anno scorso potrà fare la differenza. Dei piccoli errori l'anno scorso hanno vanificato un risultato meritato. La squadra ha bisogno di mettere un punto a tutte queste cose a cui è andata vicino. Hanno fatto vedere di stare bene ed essere pronti.

Ho visto altre finali, la differenza la fa la testa e quei giocatori che durante l'anno portano avanti la squadra e magari lavorano dietro le retrovie. Una competizione come la Conference è formata da tante partite e tanti club, arrivare in fondo è un bel risultato. Bisogna avere la giusta convinzione per vincere, poi c'è una dedica speciale che sanno tutti. Ho visto festeggiare tante piazze, mi auguro che accada anche a Firenze".