DISTEFANO, Qui mi hanno fatto sentire subito importante

Anche Filippo Distefano è stato presentato quest'oggi come nuovo giocatore del Frosinone. Queste le sue parole: "Non ho avuto nessun problema di ambientamento qui a Frosinone. Il direttore e il mister sono persone alla mano, non ho avuto nessun problema. Posso ricoprire molti ruoli con le mie caratteristiche, l'importante è mettersi a disposizione, ruolo conta poco nel moderno".

Sul campionato che si appresta a iniziare: "L'anno scorso mi sono stupito perché il campionato è stato molto equilibrato. Chiunque può vincere con chiunque, ci sono mille insidie e il livello è molto molto alto. Dobbiamo subito capire il campionato che affronteremo".

Sulla scelta: "Avevo altre richieste, ma il direttore e il mister hanno fatto la differenza perché mi sono sentito subito importante. Qui tanti giovani hanno fatto bene".