DI TACCHIO, Mi alleno in garage. Cerci? A Firenze...

Francesco Di Tacchio, ex giocatore della Fiorentina, ha parlato così durante la prima diretta Instagram organizzata ieri pomeriggio dalla Salernitana: "Sto a casa e mi alleno in garage. Stiamo lavorando ogni giorno con il nostro staff. Alterniamo esercizi di forza e di scarico. Non avendo tutti gli attrezzi, facciamo quel che si può. In più sto imparando e migliorando il mio inglese. Poi guardo Netflix, sto cercando di finire la 'Casa di Carta'. Gioco anche a Fifa, ma non sono molto bravo. Cerci? Un grande professionista. L'avevo incontrato quando ho svolto il ritiro con la Fiorentina e lui poi passò al Torino. E' arrivato qui e si è messo subito a disposizione. Spero possa ritrovare la sua miglior condizione fisica, sarà importante per lui, ma anche per noi".