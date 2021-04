DI LIVIO, Vlahovic? Se è rimasto uno come Batistuta...

L'ex giocatore della Fiorentina Angelo Di Livio ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla Fiorentina. Queste le sue parole: "Prima di tutto la salvezza, poi c'è da riorganizzare per non sbagliare più. Quest'anno in alcune occasioni abbiamo vista una Fiorentina con tanta paura. Vlahovic? Il suo prezzo è elevato e mi auguro che possa rimanere. Firenze deve essere una piazza in cui si può costruire un futuro, non di passaggio. Se è rimasto uno come Batistuta, lo stesso può fare Vlahovic. Gattuso? E' un allenatore sanguigno e completo. Difensivista non mi è mai sembrato, propone un calcio equilibrato. Il suo gioco potrebbe far consacrare Castrovilli".