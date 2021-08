DI GENNARO, Lukaku via? Per Vlahovic pochi 40 mln

L'ex centrocampista viola Antonio Di Gennaro, oggi commentatore tv e opinionista di TMW Radio, è intervenuto durante la trasmissione Stadio Aperto dove ha fatto il punto sulle principali vicende d'attualità in casa Fiorentina. Ecco le sue parole, a cominciare dalla possibile cessione di Lukaku al Chelsea che potrebbe innescare il valzer delle punte tra cui Vlahovic: "Non so se fosse prevedibile o pensato, ma anche la vittoria dello Scudetto era arrivata in una situazione borderline, tra bonus non pagati e il prestito arrivato all'ultimo momento. Mi ricorda un po' quello che è successo con il Milan, finché Elliott non ha acquisito la società cambiando management e tutto. Non so se il fondo che ha prestato i soldi faccia tipo Elliott. A 130 milioni di euro si vende, ma la domanda è: anche certi campioni? Se vendi Lukaku qualcosa che non va c'è, ora ci sarà da capire se e dove reinvestiranno questi soldi. Qualcosa, in generale, andrà fatto, tra chi deve cedere tutti e chi ricapitalizza".

Può essere Duvan Zapata il sostituto?

"Per caratteristiche, conformazione fisica e qualità mi sembra simile. L'Atalanta negli ultimi anni sta lottando ai vertici ma la loro politica è, oltre una certa cifra, quella di vendere. Se pensassero al futuro, c'è un profilo come Vlahovic, ma sono due giocatori molto diversi tra loro. Non credo poi che la Fiorentina, che vuole provare a diventare grande, si privi di Vlahovic. Credo che 40 milioni non bastino, per nessuno dei due"