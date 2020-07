DI GENNARO, Ha più colpe Chiesa della Fiorentina

L'ex viola Antonio Di Gennaro parla del caso riguardante Federico Chiesa che tiene banco in casa Fiorentina, intervenendo a TMW Radio. Alla domanda su chi abbia più colpe in questo momento tra il calciatore e la società, non ha dubbi: "Credo più sia questione del calciatore, che ormai è in Serie A da quattro anni e non ha ancora fatto il salto di qualità negli ultimi metri. Non so se sono problemi personali, se vuole andare via. Questo problema si è man mano accentuato in una stagione dove ha ricoperto anche più ruoli. Potrebbe anche essere adatto a un 3-5-2, magari giocando a tutta fascia alla Candreva. Certe considerazioni non servono solo alla Fiorentina, ma anche alla Nazionale: spesso sbaglia la scelta nei metri finali. In più è tutto legato ad una valutazione economica molto elevata".

A Ferrara ha segnato De Paul.

"La Fiorentina l'aveva cercato, e secondo me è un giocatore che può giocare in ogni squadra d'Italia. Sa stare in campo, sa fare le giuste scelte, gioca in più ruoli ed è nel pieno. Ha fame".

Di De Rossi allenatore che dice?

"Da una parte è intrigante, dall'altra un'idea pericolosa. Lui è sempre stato leader, e lo sei da giovane significa che farai carriera. Iniziare da una Fiorentina così però sarebbe davvero difficile. Io ora De Rossi alla Fiorentina non lo prenderei".