DI GENNARO, Euro2020 da spostare. La Serie A...

A dire la sua sui temi più caldi del calcio italiano e non solo è stato a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, l'ex calciatore e opinionista Antonio Di Gennaro: "Le previsioni di ripartire il 3 aprile saranno difficili da esaudire. Tutti dicono di ripartire il 2 maggio, io ci metterei la firma ora. Si potrebbe arrivare fino a fine giugno a giocare, chiudendo i campionati. E poi sull'Europeo non c'è dubbio, c'è bisogno di spostarlo. C'è poi un discorso degli allenamenti. Si possono fare a casa, ma poi diventa un problema riprendere più avanti. Non so come potranno allenarsi, se il virus non sarà debellato del tutto. Come ci si potrà allenare?".