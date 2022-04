DI GENNARO, ACF deve puntare molto sul 5° posto

L'ex centrocampista della Fiorentina Antonio Di Gennaro a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, ha parlato della lotta al 5° posto: "In questo momento oltre la condizione fisica è fondamentale l'entusiasmo. La Fiorentina sta davvero bene, soprattutto grazie all’allenatore che sta facendo un grandissimo campionato. Non dimentichiamoci che ha venduto il numero nove più forte della Serie A a gennaio. La Fiorentina deve puntare insomma molto sul quinto posto, la vedo dura sperare nel quarto. L’Atalanta mi sembra abbia puntato tutto sull'impegno europeo. Secondo me la Fiorentina è la favorita anche se la Roma, anche grazie all’entusiasmo di Mourinho, non va assolutamente sottovalutata".