DI CHIARA, Mi aspettavo qualcosa di più dai viola

L'ex viola Alberto Di Chiara analizza così a TMW Radio il match pareggiato per 1-1 dalla Fiorentina contro l’Hellas Verona: “Il primo tempo in mano è stato in mano al Verona, poi è venuta fuori la Fiorentina. È un risultato che può starci. Mi aspettavo qualcosa di più da parte della Fiorentina. Italiano non ha azzeccato la formazione iniziale, poi ha cambiato e soprattutto nel finale ha cercato di cambiare il centrocampo. Piatek è un giocatore che non fa molto reparto, ma sfrutta le occasioni in area di rigore. Italiano in questo momento ha molti cambi, deve gestirli bene. La Fiorentina deve giocarsi tutto partita per partita, deve avere più personalità”.