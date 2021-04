DESOLATI, Noi una cosa sola, ora non c'è dialogo

Claudio Desolati, intervenuto per gli auguri all'ex compagno Antognoni, ha parlato poi di Prandelli e di come è cambiato il calcio: "Prandelli si capiva dal viso e le espressioni che fosse stanco. Da una parte sono contento che abbia lasciato non perché non sia bravissimo ma perché la prima cosa è la salute. Quando ami questi colori e senti tutte le critiche, avendo provato di tutto, ti viene la malinconia e vedi le cose negative più di quelle negative. C'è attaccamento alla maglia in squadra? Il 75% delle colpe è di chi va in campo, io non vedo agonismo e voglia di lottare e vincere, né entusiasmo. Per noi era diverso, si giocava per il pubblico, per vincere, per noi stessi. Ora i giocatori pensano che tanto un'altra squadra la trovano. Io e Giancarlo eravamo una cosa sola, sapevamo come scambiarci la palla, forse ora c'è poco dialogo, nessuno si arrabbia e si consola a vicenda, non c'è amicizia, non so se è colpa della presenza di tanti stranieri. Consigli a Commisso? L'ho conosciuto un paio di mesi fa, è una persona squisita che vuole far valere la sua potenza economica e la sua voglia di vincere, ma è arrivato un momento storico difficile. E' un calcio diverso, ci sono passaggini di un metro, si fanno 7/8 passaggi al massimo, spesso giro. Vlahovic? Sempre detto, è un bravissimo attaccante, è grintoso, gioca a destra e a sinistra, ma se gli arrivano pochi palloni ha poche possibilità, non c'è mai un cross in mezzo, nel calcio bisogna farli.