DELLA MARTIRA, Miglior momento per sfidare Inter

La Fiorentina torna a sperare nell'Europa League. Il successo di ieri contro il Bologna riacende le speranze. E noi ne abbiamo parlato con grande ex viola come Mauro Della Martira. "Parlando in generale - dice a Tuttomrcatoweb.com - purtroppo oggi comandano le plusvalenze. E in confronto ad altre squadre la Fiorentina è una di quelle che dopo il quarto posto può arrivare a qualunque posizione. Le premesse ci sono, però senza il bomber è più dura" Su Piatek che idea si è fatto? Quando non segna la sua presenza non si avverte.. "Effettivamente dovrebbe riuscire a trovare questa vena realizzativa. sicuramente italiano starà pensando a come servirlo al meglio per farlo rendere al massimo. Se trova la strada giusta può fare delle belle cose. Da ex stopper lo stimo molto, ma dico anche che l'attaccante dipende dal tipo di gioco della squadra. Ci sono giocatori a cui devi buttare palla lunga, altri che la vogliono sul piede per poi fare il fraseggio stretto. Ripeto, se lui imbocca strada giusta le cose possono migliorare però aggiungo anche un'altra cosa. Vado a vedere a volte quali sono gli ex della Fiorentina che sono stati progressivamente ceduti e ribadisco che ora contano le plusvalenze, lo stadio con cui fare business sennò non parti dagli Stati Uniti per rendere una squadra. Se ti qualifichi in Champions e prendi il bonus Champions sei al top. Bisogna arrivarci"

Igor intanto è un titolare praticamente fisso... "Sì, penso meriti di giocare ormai sempre dall'inizio. Nella Fiorentina comunque è l'insieme che ha più valore. Le individualità di grande spicco non ci sono ma l'importante è che ci sia un legame tra tutti per essere squadre e ottenere risultati. Non ci sono grandi campioni ma la Fiorentina è ben guidata e ben legata".

Sabato i viola se la vedranno con l'Inter? "E' il momento migliore per affrontarla. L'Inter non brilla, Barella è giù di corda e vari giocatori non stanno rendendo secondo le attese. E' sempre una grande squadra e serve una bella partita ma si può far risultato".

Che avversaria vede per l'Europa League per la Fiorentina? "La Roma ieri ha trovato un punto e ne meritava zero. Non ha giocato bene.. La Lazio giocherà stasera e vediamo. Ripeto, i viola se la giocano"