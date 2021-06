DE SISTI, Viola popolo dal palato fine. Mi ricordo...

Giancarlo De Sisti, storico ex capitano della Fiorentina, è intervenuto per parlare della sua avventura in viola. Queste le sue dichiarazioni: "Nel '65 c'era una società che cercava il rinnovamento, ma al tempo stesso voleva essere apprezzata in Italia. Mi hanno fatto sentire come un principe, ero molto onorato che avessero fatto un sacrificio per me ed anche i dirigenti hanno contribuito a farmi sentire importante. Una città come quella di Firenze ti entra presto nel cuore per l'entusiasmo che c'è e la dimostrazione fu quando il presidente Baglini mi portò a cena fuori con degli industriali presentandomi come una macchina nuova orgogliosamente: mi sentivo a casa. Differenze tra romanisti e fiorentini? A Roma so' tutti fenomeni e quando se ne vanno so' tutti scarponi, mentre a Firenze hanno il palato fine".