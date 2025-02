De Silvestri confessa: "Dopo l'esperienza alla Fiorentina ho pensato di smettere"

vedi letture

Lorenzo De Silvestri si racconta. Lo fa alla Gazzetta dello Sport. Nell'edizione odierna il difensore del Bologna ha ripercorso la sua carriera, soffermandosi anche su un passaggio fondamentale: "Nel periodo fra l'ultima stagione alla Fiorentina e la Sampdoria volevo mollare tutto. Un giorno vado a Roma, vedo gli amici d'infanzia e glielo confesso. Loro mi hanno detto: "Stai facendo tutto ciò che ognuno di noi avrebbe sognato di fare nella vita e vuoi mollare? Ora vai e torna a giocare, altrimenti ti ci rimandiamo noi a calci nel c**o". Gli amici contano tanto. E la testa conta".

Un passaggio anche sulla partita di stasera, Bologna-Milan, recupero della nona giornata di campionato rinviata a ottobre per la forte pioggia che si era abbattuta sul capoluogo emiliano. Se il Bologna batte il Milan? Dice De Silvestri: "Non faccio il gioco delle ipotesi". Chi toglierebbe a Conceicao? "Reijnders, mi pare inarrestabile". Un talento della Serie A che l'ha colpito? Dice De Silvestri: "Dominguez. Bravo lui e anche Italiano. Poi dico Nico Paz e Joao Felix, cambia le partite". Chiusura su chi gioca stasera tra lui e Calabria: "Non lo so, Italiano ci dice la formazione solo quando arriviamo al campo. Se metti che ha già fatto 35 formazioni diverse bisogna stare solo tutti sul pezzo".