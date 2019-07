DE SANCTIS, Veretout è un giocatore completo. Noi...

Morgan De Sanctis, club manager della Roma. ha parlato in conferenza stampa dell’ex centrocampista viola Jordan Veretout. Ecco cosa ha detto: "Presentiamo Veretout, lo conoscete già: un giocatore che si è affermato dovunque è stato, in tre campionati diversi. Ha caratteristiche del centrocampista completo, sia fase d’impostazione che propositiva, ci aspettiamo tanto da lui. Speriamo che con la Roma completi il suo percorso, con l’esordio in Champions League e con il raggiungimento della prima convocazione in nazionale maggiore. Sono gli unici due obiettivi che mancano alla sua giovane, ma già prestigiosa carriera".