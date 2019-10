Dopo l'addio al Lecco di Gaburro, ovvero l'allenatore del club, la società lombarda ha scelto chi lo sostituirà per il via al nuovo corso. Secondo quanto raccolto dalla redazione di tuttomercatoweb.com la panchina del club verrà affidata a Gaetano D'Agostino, ex centrocampista della Fiorentina che è vicino dunque ad iniziare questa nuova avventura.